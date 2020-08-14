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İhsan Şenocak'tan tuhaf çıkış! İstanbul Sözleşmesi 'toplu seks'i mi özendiriyor?

İlahiyatçı İhsan Şenocak, İstanbul Sözleşmesi'nin 36. maddesindeki '3. şahıs' ifadesini '3'lü seks' olarak anlayınca ortalık karıştı. Şenocak, sözleşmenin 3 veya 4 kişinin topluca seks yapmasında problem görmediğini iddia etti.

Yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında kalan ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili son açıklaması büyük gürültü kopardı. İhsan Şenocak, "Toplu Halde Fuhuş Yapmayı Meşrulaştıran Metin İstanbul Sözleşmesi" notuyla paylaştığı videoda ilginç iddialarda bulundu. 

İhsan Şenocak, İstanbul Sözleşmesi'nin 'cinsel şiddeti önlemek' için konulan 36. maddesini okuyarak, “3 kişi bir araya gelerek, 4 kişi bir araya gelerek fuhuş yapabilirler, toplu halde fuhuş yapılabilir, zina yapılabilir; ama rızasız olursa o zaman problem” yorumu yaptı. 

İhsan Şenocak'ın "Toplu seksi özendiriyor" dediği İstanbul Sözleşmesi'nin 36. maddesindeki "3. şahıs" ifadesini çok yanlış anladığı ortaya çıktı. "Pasaportuna el konularak insan tacirleri tarafından zorla seks işçiliğine zorlanan kadınlar" gibi mağdurları korumak için konulmuş “3. Şahıs” hukuki terimini İhsan Şenocak, "3'lü seks" olarak anlayıp anlattığı ortaya çıktı.

Sosyal medada İhsan Şenocak'ın paylaşımına tepki yağdı. 

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