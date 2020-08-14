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Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı çağrıyı Erdoğan Davutoğlu ve Babacan için yapar mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "evine dön" çağrısı yaptı.

Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" dedi. Meral Akşener'in bu çağrıya verdiği cevap ne anlama geliyor? "PKK ile yan yana durmam diyen" Akşener CHP- HDP ile yürümeye devam edecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin çağrısına sıcak bakması nasıl yorumlanıyor? Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir çağrıyı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için yapar mı? Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Perde Arkası'nda konuyu derinlemesine ele alıyor.

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