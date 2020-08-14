Ezgi Mola'dan Gülben Ergen'e espirili gönderme!

Bir süredir işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla gündeme geldi. Sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapan Mola, bu pozunu "Ben, Bıdı'm ve Suşi'm... Gayet inanabileceğimiz bir fotoğraf" notuyla takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarına "Canım Ezgi'm, güzel kalpli melek insan" yorumlarını yapan Mola, geçtiğimiz günlerde sahte hesaba geçmeyi unutarak kendisini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı. Ergen ise Ezgi Mola'nın paylaşımına "Can kadın" şeklinde bir yorumda bulundu.