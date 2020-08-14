BIST 1.089
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 461,54
İNTERNETHABER TV

Ezgi Mola'dan Gülben Ergen'e espirili gönderme!

Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün sahte hesaba geçmeyi unutan ve kendisini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı.

Bir süredir işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla gündeme geldi. Sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapan Mola, bu pozunu "Ben, Bıdı'm ve Suşi'm... Gayet inanabileceğimiz bir fotoğraf" notuyla takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarına "Canım Ezgi'm, güzel kalpli melek insan" yorumlarını yapan Mola, geçtiğimiz günlerde sahte hesaba geçmeyi unutarak kendisini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı. Ergen ise Ezgi Mola'nın paylaşımına "Can kadın" şeklinde bir yorumda bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den İzmir Büyükşehir'e 'terör örgütü renkleri' tepkisi
ABD'den flaş D. Akdeniz hamlesi! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Almanya'dan taraflara Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme çağrısı
Abdurrahman Dilipak: Yine yazacağım ve söyleyeceğim istişareler yapıyorum
81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirleri
AYM'den KHK ile işten atılan çalışanlarla ilgili kritik karar!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muharrem İnce Abdurrahman Uzun'u haklı çıkardı
İhsan Şenocak'tan tuhaf çıkış! İstanbul Sözleşmesi 'toplu seks'i mi özendiriyor?
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullar, Oruç Reis ve BAE için bomba açıklamalar
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı çağrıyı Erdoğan Davutoğlu ve Babacan için yapar mı?
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?
ABD'de Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı şaşırttı
Danilo Zanna hayatı nereli Danilo şef boyu ve kilosu nedir?