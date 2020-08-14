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Doğu Akdeniz ısınıyor! Mavi Vatan ve NAVTEX nedir?

Türkiye'de iç politikada hareketli günler yaşanıyor. CHP'de Muharrem İnce rüzgarı eserken İYİ Parti de siyasetin odaklandığı başka bir adres.

Fakat dış politikada yaşananlar tüm bunların önüne geçmiş durumda. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşma ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Türkiye, Oruç Reis gemisini harekete geçirdi. NAVTEX ilan ederek bölgede yaşananlara kayıtsız kalmayacağını gösterdi. Yunanistan'dan tehditkar açıklamalar gelse de Türkiye'nin Mavi Vatan doktrininden geri adım atmayacağı ortada. Peki Doğu Akdeniz'de kim ne istiyor? NAVTEX nedir? Mavi Vatan nedir ve neleri kapsıyor? Hepsi ve daha fazlası Cuma Obuz ile Haftaya Bakış'ta sizlerle...

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