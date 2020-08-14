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17 yaşındaki Duygu erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü

GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, genç kızın 4'üncü kattan biri tarafından mı atıldığı yoksa kendisinin mi atladığı konusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı.

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