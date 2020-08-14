Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu’da

Havayolu ile geldiği Trabzon’dan helikopterle memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu İlçe Stadı’nda kendisin bekleyen makam otosuna binerek yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine geldi.

İlçe merkezinde bir süre aracını durdurarak hemşehrileri ile görüşen Erdoğan, ardından dinlenmek üzere Merkez Mahallesi’ndeki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerine kadar evinde dinlenecek ve öğleden sonra Rize Valiliğine geçerek saat 16.00’da düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

Ardından Cengiz Holding tarafından yaptırılan otelin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, pazar günü ise yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak.