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Türk Yıldızları Konya semalarında hilal çizdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları jetleri, gökyüzünde oluşturduğu hilal figürü görenleri mest etti.

Süpersonik uçakla gösteri yapan Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşları da gösterileri kadar ilgi görüyor.

Türk Yıldızları'nın akrotim dünyasına kazandırdığı ve başka bir ekibin yapamadığı hareketleri icra eden jetlerin gösterileri ilgiyle takip ediliyor.

Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafenin bir metreye kadar düştüğü uçaklar, konuşlandığı Konya semalarını renklendiriyor.

Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmak amacıyla kurulan timin gökyüzündeki dansı nefes kesiyor.

Gökyüzünde hilal çizdiler

Eğitim uçuşu kapsamında havalanan uçaklar, gökyüzünde Türk bayrağının sembolü hilal çizdi.

Türk Yıldızları Parkı civarında, 2 süpersonik uçakla yapılan hilali görenler mest oldu.

Semada süzülen dünyaca ünlü Türk Yıldızları'nın gökyüzüne hilal çizmesi izleyenleri büyüledi.

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