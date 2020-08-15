BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
GÜNCEL

60 saniyede bugün (14 Ağustos 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

14 Ağustos 2020 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Ağustos Cuma)
Fahrettin Altun'dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki
Berat Albayrak: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var
İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli tutuklandı
Borsada Dolar/Ons Altın sözleşmeleri akşam seansında da işlem görecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu’da
Türk Yıldızları Konya semalarında hilal çizdi
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
Doğu Akdeniz ısınıyor! Mavi Vatan ve NAVTEX nedir?
17 yaşındaki Duygu erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?
Canan Kaftancıoğlu CHP'yi esir aldı
Danilo Zanna hayatı nereli Danilo şef boyu ve kilosu nedir?