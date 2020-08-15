BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
GÜNCEL

Rifat Adnan Akarca’nın mezarı açıldı! Nedeni babalık davası

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 3 kız kardeşin açtığı babalık davası kapsamında, fiziksel benzerliklerinin olduğunu öne sürdükleri eski milletvekili Rifat Adnan Akarca'nın mezarı DNA testi için açıldı

1954-1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H.A.'nın 3 kızı, 2007 yılında hayatını kaybeden G.A.'nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurması üzerine hem G.A.'nın hem de Akarca’nın kabri açılarak DNA örnekleri alındı.

Öğrendikleri bilgiler çerçevesinde soy bağının reddi davası açan kardeşlerin başvurduğu mahkeme, iddiaların somutlaştırılması amacıyla DNA testi yapılmasını kararlaştırmış, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hâkim gözetiminde G.A.'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı. İnceleme sonucu, G.A.'nın, başvurucuların yüzde 99,9 babası olmadığı belirlenmesi üzerine kardeşler, fiziksel benzerlik de bulunduğu iddiasıyla biyolojik babalarının Adnan Akarca olabileceğini belirterek işlem yapılmasını istemişti.

Kardeşlerin başvuru üzerine adli tıp hekimi ve hâkim gözetiminde, 1985 yılında arı sokması nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitiren Akarca'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı feth-i kabir işlemine tabi tutularak açıldı ve mezardan çıkan kemiklerden DNA örnekleri alındı.

Yapılan incelemenin ardından Akarca’nın 3 kardeşin babası olup olmadığı belirlenecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Siirt'te 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı
AK Parti İstanbul Sözleşmesi için çalışma başlattı! 4. maddeye şerh konabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve mesafe uyarısı
İkinci el araç satışına yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den grip aşısı uyarısı
Meral Akşener'den "İYİ Parti Cumhur İttifakı'nda yer alacak" iddiasına yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu’da
Türk Yıldızları Konya semalarında hilal çizdi
Pınar Altuğ'un takipçisiyle mesajları olay! Bir bir anlattı yine de vazgeçmedi
60 saniyede bugün (14 Ağustos 2020)
Doğu Akdeniz ısınıyor! Mavi Vatan ve NAVTEX nedir?
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
17 yaşındaki Duygu erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?