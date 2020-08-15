Bahçeli'nin çağrısının asıl amacı neydi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İyi parti lideri Meral Akşener'e "eve dön" çağrısında bulundu. Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'ın düne kadar adını anmadıkları Meral Akşener bir anda "yerli ve milli" oldu.