Bahçeli'nin çağrısının asıl amacı neydi?
Bahçeli'nin Akşener'e "eve dön" çağrısını yapmasının asıl amacı neydi? Akşener, Bahçeli'nin çağrısına kapıyı kapatırken İyi Parti tabanında bu çağrı karşılık bulacak mı? Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Perde Arkası programında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İyi parti lideri Meral Akşener'e "eve dön" çağrısında bulundu. Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'ın düne kadar adını anmadıkları Meral Akşener bir anda "yerli ve milli" oldu.