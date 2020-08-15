Hadi̇se’den sevgi̇li̇si̇ne ‘bebek’ mesajı

Hadise geçtiğimiz günlerde sevgilisinin köpeğine Instagram hesabı açmıştı. Bu hesaptan sık sık paylaşım yapan şarkıcı, bu kez de Kaan ile Benek’in birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin fotoğrafın altına yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

Hadise, Kaan ve Benek fotoğrafının altına şu yorumu yaptı: “Bir sen bir ben bir de Benek” paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.