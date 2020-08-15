Yerli̇ ve mi̇lli̇ i̇lan edi̇len Meral Akşener'e FETÖ soruşturmasI!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2016 yılından itibaren kendisi hakkında yürütülen ve gizlilik kararı olan FETÖ soruşturmasıyla ilgili savcılığa yeni bir başvuru yaptı. Gizliliğin kaldırılmasını istenen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için söylediği "yerli ve milli" sözünü de kanıt olarak sundu.