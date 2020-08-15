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Yerli̇ ve mi̇lli̇ i̇lan edi̇len Meral Akşener'e FETÖ soruşturmasI!

İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği soruşturma gündeme bomba gibi düştü. Peki bu soruşturma neden sonuçlanmadı? Devlet Bahçeli'nin çağrı yaptığı, Tayyip Erdoğan'ın "yerli ve milli" dediği Akşener'in FETÖ soruşturmasının devam etmesi ne anlama geliyor. Ayrıntılar Hadi Özışık’ın sunumuyla, Abdurrahman Uzun’un konuk olduğu Perde Arkası programında konuşuldu..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2016 yılından itibaren kendisi hakkında yürütülen ve gizlilik kararı olan FETÖ soruşturmasıyla ilgili savcılığa yeni bir başvuru yaptı. Gizliliğin kaldırılmasını istenen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için söylediği "yerli ve milli" sözünü de kanıt olarak sundu.

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