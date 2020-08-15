Gazi̇antep'te 17 yaşındaki̇ Duygu'nun sır dolu ölümü!
Önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’nde evine giden Duygu Delen bir süre sonra 4’üncü kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklandı.
Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen adlı genç kız, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Gözler, sevgilisi Mehmet Kaplan’a çevrildi. Erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın evinin penceresinden düşen Duygu Delen’e defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. İşte tüm detayları ile cinayetin perde arkası!