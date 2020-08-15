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DÜNYA

Çinli baba kızını ölümden böyle kurtardı

Çinli bir baba, büyük bir aynanın küçük kızının üstüne tam düşeceği anda hızlı bir refleksle kızıyla aynanın arasına girdi. Kızını son anda kurtaran baba, sosyal medyada 'süpermen' ilan edilirken; o anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Çin’nin Harbin kentinde iki küçük kız, evde oyun oynarken kızlardan biri duvara yaslı olan aynaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer kızın üstüne düşmekte olan büyük aynaya kızların babası saniyelerle müdahale etti. Refleksleri hızlı baba, kızla ayna arasına tam zamanında girerek kızını büyük bir tehlikeden korudu. Babanın bu hızlı müdahalesi sayesinde küçük kız, büyük tehlikeden yaralanmadan kurtuldu.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada yüz binlerce kez paylaşıldı.

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