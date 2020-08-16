BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
GÜNCEL

60 saniyede bugün (15 Ağustos 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

15 Ağustos 2020 Cumartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'nun Biden tweeti rekor kırdı
İnce'den Bahçeli'ye Atatürk cevabı
AK Partili Ünal'dan bomba Biden sözleri
Joe Biden'a tepkiler çığ gibi büyüyor!
ABD başkanı adayı Biden'dan Türkiye ve Erdoğan'a karşı küstah sözler
Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist Adana'da yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD başkanı adayı Biden'dan Türkiye ve Erdoğan'a karşı küstah sözler
Dev tatbikat Bolu’da başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 geliri açıklandı
Tövbeler Olsun 2. bölüm 2. fragmanı
Almanya’da polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi
Danimarka'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildi
Malatya'da yıkımı yapılan 6 katlı bina böyle çöktü o anlar kamerada
Pınar Altuğ'un takipçisiyle mesajları olay! Bir bir anlattı yine de vazgeçmedi