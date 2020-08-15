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Türk Hava Kuvvetleri NATO’ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı

NATO güvence tedbirleri kapsamında 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetleri tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.

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