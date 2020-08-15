Türk Hava Kuvvetleri NATO’ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı
NATO güvence tedbirleri kapsamında 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetleri tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.