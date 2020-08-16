İktidar medyasının kendi arasında ayrıştığı İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının gündemine oturan isim Abdurrahman Dilipak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tartışmalara son noktayı koydu. AK Parti medyasının İstanbul Sözleşmesi kavgası ne zaman bitecek? Peki bu kadar tartışmaların sonucunda İstanbul sözleşmesi ne olacak? Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun ile Perde Arkası programında gündemdeki konuları değerlendirdi.