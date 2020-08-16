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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere mısır ikramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde Ayder Yaylası'na giderken yolda durarak mısır aldı ve gazetecilere ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'na önceki gezilerinin aksine helikopterle gitmek yerine karayolu ile gitmeyi tercih etti. Ayder Yolu'nda yol kenarında mısır ve yöresel bal satan Çolak ailesinin tezgahının önünde makam aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Çolak ve eşinden haşlanmış mısır ve bal satın aldı, basın mensuplarına da mısır ikram etti.

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