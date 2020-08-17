BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,73
ALTIN 460,31
GÜNCEL

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

16 Ağustos 2020 Pazar; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Çavuşoğlu: Yunanistan kara propaganda yapıyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ağustos Pazar)
Fenerbahçe'den Mame Thiam için transfer hamlesi
Güney Kıbrıs'ta Kapalı Maraş paniği: Türkler blöf yapmıyor
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'e sert tepki
TİAB'dan Biden'ın küstah açıklamalarına sert tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsmail Saymaz evlendi işte eşi Şeyda Sayar ile ilk dansı
TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla sürüyor
Mersin'de TIR şoförünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın down sendromlu genç ile samimi diyaloğu
Mersin'de TIR şoförünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Tokat'ta feci olay! Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın hadsiz sözlerine ilk yorum! Neden 7 ay önce değil
Kocaeli'de anne ile kızına yaya geçidinde halk otobüsü çarptı