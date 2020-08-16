BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
YEREL

Kocaeli'de anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarparak metrelerce sürüklediği anne ve kızı yaralandı. Tedavi altına alınan annenin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Filiz D. (44) ve elinden tuttuğu 3 yaşındaki kızı M.A.D.'ye yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada, Şener A. idaresindeki 41 J 0275 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan anne ve kızı yaklaşık 5 metre sürüklendi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar otobüsün altında kalan anne ve kızını çıkarttı.
Vatandaşlar yaralı haldeki çocuğu kucağına alarak, “Ağlama bebeğim” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bir trafik polisi ise elindeki su ile küçük kız çocuğunun başını yıkadı.

Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne Filiz D. Kocaeli Devlet Hastanesine, 3 yaşındaki M.A.D. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazaya tanık olan vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadılar.
Otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Murat Kurum'dan '17 Ağustos' mesajı depremin yıl dönümü
25 mm Kara Topu yerli geliştirilecek! Savunma Sanayi Başkanı Demir müjdeyi duyurdu
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etmişti! Serbest bırakıldı
MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü
Seyahat edecekler dikkat! THY'nin "Eylül ayı uçuş planı" açıklandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti! Bu kez Yavuz gemisi için
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere mısır ikramı
1999 Gölcük depremin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Tüyleri diken diken eden diyalog
Kocaeli'de anne ile kızına yaya geçidinde halk otobüsü çarptı
AK Parti medyasının İstanbul Sözleşmesi kavgası ne zaman bitecek?
Masterchef 2020 Türkiye'nin 16 kişilik tam kadrosu belli oldu
DGS sonuçları açıklanıyor 2020 ne zaman sorgulama
Türk Hava Kuvvetleri NATO’ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı
ALES puan hesaplama kolay formül nasıl yapılır 2020