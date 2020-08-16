İsmail Saymaz evlendi işte eşi Şeyda Sayar ile ilk dansı

İsmail Saymaz, nişanlısı Şeyda Sayar’la evlenmek için 5 Nisan 2020 tarihini belirlemişti. Doğan Holding’e ait İstanbul Hilton’da yapılacak olan düğün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle önce 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi. Koronavirüs salgının etkisini sürdürmesi üzerine düğünler yasaklanınca İsmail Saymaz ve Şeyda Sayar 14 Haziran’daki düğünü ikinci kez erteledi. Çift düğün için bu kez 16 Ağustos 2020 tarihini belirledi. Bu kez muratlarına da erdiler.

Şeyda Sayar ile İsmail Saymaz, İstanbul Hilton'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Düğüne Sayar ve Saymaz’ın ailesinin yanı sıra yakın çevresi ve gazeteciler katıldı. Şeyda Sayar ve eşi İsmail Saymaz ilk dansı Sezen Aksu'nun 'Çocuklar Gibi' şarkısıyla yaptı.