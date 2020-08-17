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MEDYA

Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı

Bay Yanlış dizisi 8. yeni bölümüyle 21 Ağustos 2020 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Bay Yanlış'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bay Yanlış'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Bay Yanlış 21 Ağustos 2020 Cuma akşamı FOX'ta...

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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