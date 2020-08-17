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Babacan çıkmış IMF üzerinden ekonomi dersi veriyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisini IMF üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor" sözlerine Babacan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var" yanıtını verdi. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda Ali Babacan'ın bu sözlerini tartışıyor.

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