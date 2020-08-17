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Acun Ilıcalı oynadı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı izledi

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, dün akşam kalabalık bir grup karşısında ayak tenisi maçı yaptı ve o anlara dair çektiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Maçı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı izledi.

Futbolu çok seven ve vakit buldukça bu tarz etkinlikler düzenleyen Acun Ilıcalı dün akşam son zamanlarda merak saldığı ayak tenisi maçında boy gösterdi.

Kalabalık bir grup karşısında İbrahim Büyükak, Ali Çıka ve Mustafa Aksakallı’dan oluşan takıma karşı mücadele sergileyen Acun Ilıcalı ve takımı geceden galip ayrıldı.

Karşı takımda oynayan Ali Çıka’nın annesi oyuncu Demet Akbağ’ın da izlediği maç sonrasında galibiyetini kutlayan Acun, ünlü oyuncunun maça dair yorumunu almayı da ihmal etmedi

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