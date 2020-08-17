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17 Ağustos 1999 depreminin en dramatik videosu : Yavrularım ne olur ses verin

TÜRKİYE 17 Ağustos 1999 yılında saat gece 03.02'de yaşadığı 45 saniyelik depremle yıkılmıştı. 17 Ağustos depreminin yıldönümünde o gecenin en dramatik anlarından birinin görüntüleri sosyal medyada TT oldu.

Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıldönümü. Büyük acılar yaşatan 45 saniyelik deprem Türkiye'nin yakın geçmişinde büyük bir travma bıraktı. Saat gece 03.02'de meydana gelen depremin bugün sosyal medyaya yansıyan bir videosu, çaresizliğin belgesi niteliğinde. 

Twitterda TT listesine giren video depremin hemen sonrasında çekilmiş. Felaketten sağ kurtulan bir aile enkazda kalan çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Her yan zifiri karanlık. Bir küçük ışık kaynağı var sadecek. Anneler enkazın başına gidip geliyor ve şöyle sesleniyor:
-"Yavrularım, ses verin yavrularım" 

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