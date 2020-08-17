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MasterChef'in 16 kişilik kadrosu belli oldu

Masterchef Türkiye 2020’de, 32 yarışmacının yarıştığı programda, ana kadroda yerini alan 16 kişi son yarışta belli oldu.

MasterChef Türkiye programında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı. Sakinliğiyle tanınan Somer şef ise çileden çıktı Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı... Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum.' sözleriyle tepki gösterdi.

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