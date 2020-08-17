BIST 1.088
DOLAR 7,39
EURO 8,76
ALTIN 464,24
GÜNCEL

İçişleri Bakanı Soylu ve Şehircilik Bakanı Kurum depremi yaşadı! Hayatınızdaki tüm anlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Afet Eğitim Merkezi" açılışında 7.2'lik Düzce depreminin simülasyonda yaşadı.

lİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Konuşmalarının ardından Afet Eğitim Merkezi'ni gezen iki bakan, deprem simülasyonuna da katıldı. Bakan Soylu ve Bakan Kurum ardından sel simülasyonu ve arama kurtarma köpeklerinin eğitiminin yapıldığı parkurda incelemelerde bulundu.

Hayatımın tüm anları film şeridi gibi...

Simülasyonda bile olsa depremi yaşamanın ürkütücü olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belki hayatınızdaki tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünde geçiyor Böyle bir depremde eğer sağlam bir binada iseniz çıkıp bundan sonraki süreçte yakınlarınızı ararsınız. Çok zor sıkıntılı. Deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz. Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Deprem ile yaşamı öğrenmez zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bütün deprem fotoğrafları gözümün önünden geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Bütün deprem fotoğrafları gözümün önünden geçti. Bir tek şey hissettim belki de çocukluğumuzdan itibaren almamız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi deprem anında ne yapmamız gerekti. Çöküp kapanmamız ve sağlam bir yere tutunmamız konusunda ilk tavsiyeler aklıma geldi. Hiç tereddütsüz bunu yapmalıyız. Trafikte şu öğretildi bize 'karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bak'. Bu bizim aklımızda kaldı. Çünkü ilkokuldan itibaren hep bu söylendi. Depremde de buna ait kafamıza bunun çakılması lazım. Bütün çocuklarımızın bunu bilmesi lazım. Bunun defalarca tekrar edilmesi gerekir. Çünkü orada yapılabilecek doğru bir hareket belki büyük bir yangını engelleyecek. Biz afet bölgesindeyiz. Yapmamız gereken açık. Eğitimimizle bunu tamamen birleştirmeliyiz. Aklımdan geçen her çocuğa bu eğitim vermek oldu" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'dan acı haber! Terör operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Son dakika Suriye'nin İdlib kentinde Türk konvoyuna hain saldırı! MSB duyurdu!
Aydos Ormanı'nda bir yangın daha çıktı! Neler oluyor böyle?
İmamoğlu'nun hedefinde yine 'Kanal İstanbul' var! Paylaşımı tartışma yaratacak
İçişleri Bakanı Soylu ve Şehircilik Bakanı Kurum depremi yaşadı! Hayatınızdaki tüm anlar...
AK Partili Bülent Turan: Tahayyül ettikleri Türkiye’yi bulamayacaklar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı...
Bursa'daki düğünde koronavirüs halay çekti! Ankara'nın Bağları ile göbek attı
Masterchef Sedat 2020 kimdir Masterchef Sedat Tuncer nereli yaşı kaç?
17 Ağustos 1999 depreminin en dramatik videosu : Yavrularım ne olur ses verin
İstanbul'da markette utanç görüntüsü! Yere düşen parayı böyle iç etti
Masterchef Gülşah Suna ne iş yapıyor yaşı kaç instagram hallerine bakın
Babacan çıkmış IMF üzerinden ekonomi dersi veriyor!
Emir Elidemir yaşı kaç sevgilisi var mı Masterchef Emir sevgilisi var mı?