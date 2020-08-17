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Türkiye 7 yaşındaki Ceylin'i konuştu Ceylin bu kez iki bakana seslendi ne olursa olsun

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki Ceylin Küpçüoğlu'nun, okul ve arkadaşlarına olan özlemini gözyaşlarıyla anlattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Bakan Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk'a seslenen Ceylin, "Birçok kişi sizi dinlemiyor ama ben ne olursa olsun sizi dinleyeceğim." dedi

Demirören Haber Ajansı

İnegöl ilçesinde yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ceylin Küpçüoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde tatil olan okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Vatandaşları koronavirüs önlemlerini almaları konusunda uyaran küçük Ceylin, "Ben artık okuluma gitmek istiyorum. Artık herkes kurallara uysun, hakkımıza girmesinler. Ben artık okuluma gitmek ve yeni arkadaşlarımla arkadaş olmak istiyorum" diye konuştu. Annesi, kızının sitem ederek ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Gelin pırlanta gibi yavrularımızı üzmeyelim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ceylin Küpçüoğlu’nun bu sitemine duyarsız kalmadı. Sosyal medya hesabından küçük Ceylin’in videosunu paylaşan Aktaş, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı davranmaya davet ederken, "Ceylin evladımız 7 yaşında ama söyledikleri yaşından çok büyük; biz yetişkinlere nasihat olacak nitelikte. Gelin, pırlanta gibi yavrularımızı üzmeyelim" ifadelerini kullandı.

Ben ne olursa olsun sizi dinleyeceğim

Görüntülerin kısa sürede yoğun ilgi görmesinin ardından konuşan 7 yaşındaki Ceylin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendi. Ceylin, "Ziya amca, Fahrettin amca ben artık okuluma gitmek istiyorum. Ben artık okuluma gitmek istiyorum. Artık herkes kurallara uysun. Birçok kişi sizi dinlemiyor ama ben ne olursa olsun sizi dinleyeceğim. Okuluma maskemi takıp gideceğim. Arkadaşlarımla uzaktan uzaktan kutu kutu pense oynayacağım" dedi.

Çocuklardaki hassasiyeti büyüklerde göremiyoruz

Baba Recep Küpçüoğlu ise sosyal mesafenin önemini, çocuklardan dolayı daha iyi görebildiklerini kaydederek, "Ceylin bir gün annesi ile otururken bu video ortaya çıktı.  Ceylin’deki hassasiyeti büyüklerden göremiyoruz. Lütfen dikkat edelim, çocuklarımızın geleceği için sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımına dikkat edelim. İnşallah dikkat ederiz, olumlu sonuçlara varırız” diye konuştu.

Çocuklar etkileniyor

Anne Semiha Küpçüoğlu’da, “Çok dikkat ediyoruz. Çocuklar da bu durumdan etkileniyorlar ister istemez. Çocuklarımız maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar herkesin de bu 3 kurala dikkat etmesini istiyoruz. Ceylin çok duygusal olduğu için videoyu çektiğimizde hemen etkilendi ağladı. Sosyal medya hesabımdan paylaştım video çok ilgi gördü” ifadelerini kullandı.

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