BIST 1.088
DOLAR 7,40
EURO 8,79
ALTIN 467,51
İNTERNETHABER TV

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın capsi olay oldu!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinin 2001 yılındaki hallerinin yan yana koyulduğu caps, sosyal medyayı salladı.

47 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın arasındaki 18 yıllık yaş farkı sosyal medyada esprili paylaşımlara neden oldu. Bir süredir birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın arasındaki yaş farkı sosyal medyada yayılan caps ile ti’ye alındı. 

Çiftin 2001'e ait iki fotoğrafı yan yana getirildi. Serenay Sarıkaya o yıl ilkokuldan yeni mezun olmuş, 10 yaşında bir çocuktu. Usta komedyen Cem Yılmaz ise ‘Vizontele'deki rolü ile adından söz ettiriyordu. ‘Dede-torun’ fotoğrafı olmuş diyen takipçileri Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz‘ı bir türlü yanyana yakıştıramıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Rahatsız olanlar tecavüzcü diyen CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
CHP'de Abdullah Gül isyanı bu gibilerin gözümde nokta kadar değeri yoktur
Grip aşısı yaptırın, koronadan ölüm riskini azaltır! Bilim Kurulu üyesi Selma Metintaş açıkladı
Bakan Hulusi Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız
Doğu Akdeniz'e çıkarma! Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de gitmeye hazırlanıyor
Antalya'da cinnet getiren amca av tüfeğiyle dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye bu çocukları alkışlıyor! Diyarbakır'da yürek ısıtan bir sosyal deney
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşkı tam gaz! 2 aşık tatilde
Muharrem ayı başlama bitiş tarihi 2020 ne zaman?
MasterChef'in 16 kişilik kadrosu belli oldu
Türkiye 7 yaşındaki Ceylin'i konuştu Ceylin bu kez iki bakana seslendi ne olursa olsun
Berk İlter kimdir Masterchef Berk İlter nereli yaşı kaç?
İçişleri Bakanı Soylu ve Şehircilik Bakanı Kurum depremi yaşadı! Hayatınızdaki tüm anlar...
Masterchef Ebru Has ne iş yapıyor yalı kaç Masterchef Ebru kimdir?