Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın capsi olay oldu!

47 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın arasındaki 18 yıllık yaş farkı sosyal medyada esprili paylaşımlara neden oldu. Bir süredir birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın arasındaki yaş farkı sosyal medyada yayılan caps ile ti’ye alındı.

Çiftin 2001'e ait iki fotoğrafı yan yana getirildi. Serenay Sarıkaya o yıl ilkokuldan yeni mezun olmuş, 10 yaşında bir çocuktu. Usta komedyen Cem Yılmaz ise ‘Vizontele'deki rolü ile adından söz ettiriyordu. ‘Dede-torun’ fotoğrafı olmuş diyen takipçileri Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz‘ı bir türlü yanyana yakıştıramıyor.