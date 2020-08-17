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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşkı tam gaz! 2 aşık tatilde

Popçu Mustafa Sandal ile ilişkisi tam gaz devam eden sosyetik güzel Melis Sütşurup’un Bodrum tatili devam ediyor.

Melis Sütşurup, önceki gün bir plajda güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi. Plajda objektiflere takılan Sütşurup, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Bir ara arkadaşı ile sohbet eden sosyetik güzel, daha sonra şezlonguna geri döndü. Emina Sandal'la 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Ayrılık sonrası Sandal, verdiği röportajda "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti.

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