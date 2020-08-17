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YEREL

İstanbul'da markette utanç görüntüsü! Yere düşen parayı böyle iç etti

İSTANBUL Bağcılar’da bir markette alışveriş yapan adam yere düşen parayı görünce önce ayağıyla gizledi. Paketlemeye devam eden adam tezgahtar gidince eğilip parayı cebine attı. O anlar market kamerasına takıldı.

Olay, Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde dün 16.25’de bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle alışveriş yapan bir kadın kasada aldığı ürünleri poşetlediği sırada yere 100 lira düşürdü. Marketten çıkan kadın birkaç dakika sonra parasının kaybolduğunu fark ederek markete döndü. Kadın, market çalışanlarına durumu anlatarak yardım istedi.  Çalışanlarla birlikte markette parayı arayan kadın bulamayınca güvenlik kameralarına bakmak istedi.

Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Güvenlik kameralarını izleyen kadın düşürdüğü paranın sadece birkaç dakika içinde çalındığını görünce şoke oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, kadın marketten çıktıktan hemen sonra bir adamın yanında 2 tane küçük çocukla kasaya geldiği görülüyor. Adam aldığı ürünleri poşetlediği sırada yerdeki parayı fark ediyor. Parayı ayakkabısının altında gizleyen adam ürünlerini poşetlemeye devam ediyor. Bir süre sonra ürünlerini poşetlemeyi bitiren adam ayakkabısının altına gizlediği parayı kaşla göz arasında cebine atarak marketten çıkıyor.

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