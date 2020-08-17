Balıkesir'de 3 jandarmanın yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde K.K. idaresindeki 34 CGP 152 plakalı otomobil ile askeri personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü, şehirler arası otobüs terminali kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü takla attı ve refüje çarparak ters döndü. Jandarma minibüsü sürücüsü Y.E.K. ve aynı araçta bulunan 2 jandarma yaralandı.

Kaza anı, jandarma minibüsü ile aynı yönde giden bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Jandarma minibüsü ışıklı döner kavşağa doğru tepe lambaları açık ve sirenlerini çalarak geçiş üstünlüğünü belirterek gelirken döner kavşak içinde kendi yönüne yeşil yanan otomobil, jandarma minibüsünü fark etmeden yola çıkıyor. Jandarma minibüsü ise kaçma manevrası yapmasına rağmen çarpışmadan kurtulamıyor. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan minibüste bulunan jandarmalara vatandaşlar yardım etmek için koşarken görülüyor.