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Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni evlerinin karanlık sırrı ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmalarıyla olay olan Prens Harry ve Megan Markle, yeni hayatlarına Amerika’da başlamıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni satın aldıkları malikanenin eski sahipleri ile ilgili karanlık gizemler ortaya çıktı. Çiftin, Santa Barbara, Montecito'da satın aldıkları yeni malikanenin bir önceki sahibi Rus işadamı Sergey Grishin'in eski eşi ortaya çıktı ve çifti "Çevrenizde öyle birinin bulunması çok tehlikeli" diyerek uyardı. 

Harry ile Meghan'ın geçtiğimiz mayıs ayında satın aldığı ve temmuz ayında da taşındığı malikanenin bir önceki sahibinin eski eşi Anna Fedoseeva, 'yaralı yüz" diye tanınan Rus oligark Grishin'in tehlikeli bir adam olduğunu belirterek "hayatımı yıktı" diye konuştu. Fedoseeva, eski eşinin başına silah dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini ve dişlerini kırdığını da belirtti.

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