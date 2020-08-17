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Biden'ın açıklamaları iktidara mı yarıyor?

Hadi Özışık, ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah açıklamalarının iktidarın aleyhine olduğunu söyleyerek, bu konuşmaların 7 ay sonra ortaya çıkmasının ardından yapılan açıklamaların eleştirileceğini belirtti. Özışık'ı sözlerine itiraz eden Gürkan Hacır ise Biden'ın sözlerinin AK Parti'ye yarayacağını belirtti.

Haber Global'deki Sansürsüz programında Necdet Saraç, Gürkan Hacır, Metin Özkan ve Hadi Özışık; ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında sarf ettiği sözleri değerlendirdi. Hadi Özışık, açıklamaların iktidarın aleyhine olduğunu; Gürkan Hacır ise AK Parti'ye yarayacağını savundu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Biden'ın açıklamasını iktidarın zamanında fark edip tepki göstermesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların, "Biden, böyle bir açıklama yaptı. İktidar da bundan faydalanıyor" algısı yarattığını belirten Özışık, iktidarın böyle bir şey yaymasına gerek olmadığını, açıklamanın iktidarın aleyhine olduğunu ve 7 ay sonra ortaya çıkmasının ardından yapılan açıklamaların eleştirileceğini söyledi.

"Biden'ın sözleri AK Parti'ye yarar"

Hadi Özışık'ın sözlerine itiraz eden Gürkan Hacır, "Türkiye'de ve Anadolu'da en yüksek parti, anti Amerikan partidir. Kim Amerika'ya küfür ederse, o kazanır. Amerika da sana küfür ediyorsa, sen kazanırsın. Dolayısıyla kural belli" diyerek Biden'ın sözlerinin AK Parti'ye yarayacağını belirtti.

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