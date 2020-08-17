Ağrı Dağı pislikten geçilmiyor

Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görülüyor.

Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:

"Ağrı Dağı 4200 metre kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003 de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil."