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Ağrı Dağı pislikten geçilmiyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen dağcılar her yıl Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştiriyor. Bu tırmanış sırasında beraberinde götürdükleri gıda ürünlerini tükettikten sonra çöplerini kamp alanlarına atan dağcılardan geriye ise çöp yuvasını aratmayan görüntüler kalıyor.

İhlas Haber Ajansı

Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görülüyor.

Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:

"Ağrı Dağı 4200 metre kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003 de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil."

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