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Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın sürprizi!

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın sürprizi yaşandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezona iddialı bir giriş yapacak.

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