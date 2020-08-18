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Esenyurt'ta dehşet anları! Atış poligonunda bir anda başına silahı dayadı...

İSTANBUL Esenyurt'ta bir genç, atış poligonunda başına dayadığı silahla intihara teşebbüs etti. Dehşete düşüren olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt'ta bulunan bir atış poligonunda dün akşam yaşandı. Poligona gelen Efe Efkan B. (27) isimli genç, atış yapmak istedi. Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış gerçekleştiren genç, daha sonra aniden elindeki silahla hedef tahtalarının bulunduğu bölüme zıpladı.

Tüm çabalara rağmen tetiği çekti

Kafasına silah dayayan genci poligon görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen silahın tetiğini çeken genç, bir anda yere yığıldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren olay kamerada

Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gözetmen eşliğinde poligona gelen genç, hedeflere ateş ediyor. Bir süre sonra elindeki silahla zıplayarak hedef tahtalarının bulunduğu bölüme geçen genç, intihara teşebbüs ediyor. Poligonda çalışan bayan gözetmen, genci ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Birden tetiği çeken genç, yere yığılıyor.

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