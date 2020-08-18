Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'e Halit Ergenç'ten destek!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, Babil dizisinden ayrılmıştı. Halit Ergenç dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Ozan Güven hakkında ilk kez konuştu. 'Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum' diyen Halit Ergenç tepki çekti. Sosyal medya hesabından özür dileyen Ergenç, 'yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı' mesajını paylaştı.