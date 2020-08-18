HDP'li başkan konuşurken İYİ Partili başkan maskesini yere atıp etkinliği terk etti

İstanbul Avcılar'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anma programı düzenledi. Ancak etkinlikte Millet İttifakı içinde HDP krizi yaşandı.

Program Avcılar HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman da söz aldı. Ancak Duman'ın konuşması esnasında, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, tepki gösterdi. Duman'ın konuştuğu sırada, önce sırtını dönen Yalım, aniden maskesini çıkararak alanı terk etti.