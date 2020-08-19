Hangi CHP'li vekilin bacanağı 3 maaş alıyor?

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mehmet Sevigen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalına konuştu. Canlı yayında Özışık'ın sorularını cevaplayan Sevigen, Hamza Yerlikaya'nın VakıfBank'a atanmasıyla başlayan maaş tartışmalarına değindi. Sevigen, AK Parti'yi eleştirirken aynı hataların CHP'de de yapıldığını söyledi.

Mehmet Sevigen, AK Parti'de üç maaş alanların eleştirildiğini söyleyerek "Aynı şeyin CHP'de olması içimi yakıyor" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de hiçbir ölümlüye nasip olmayacak makamlara getirildiği söyleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun partideki kavgayı cumhurbaşkanı olarak bitirebileceğini ifade etti.