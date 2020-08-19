BIST 1.092
DOLAR 7,37
EURO 8,80
ALTIN 474,51
GÜNCEL

Mehmet Sevigen'den olay CHP sözleri

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekillerinin atamayla yapıldığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yapmaktan korktuğunu da söyleyen Sevigen, atamayla göreve gelen iki isim için de 'ezik' nitelemesinde bulundu.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mehmet Sevigen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçildiği kurultaya çok sert sözlerle yüklenen Sevigen, yapılan atamaları eleştirdi.

Mehmet Sevigen, CHP'nin son kurultayını 'çadır kurultayı' olarak niteledi. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekillerinin atamayla göreve getirildiğini, seçim yapılamadığını söyleyen Sevigen, PM'ye giremeyen ancak atamayla genel merkezde görev alan Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'e 'ezikler' diye seslendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ağustos Salı)
Burdur Valiliğinden Salda Gölü için önemli karar
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Darbeci Halife Hafter'i köşeye sıkıştıran itiraf
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lileri böyle çıldırttı
Ekonomistler pandemi sonrası Türkiye Malezya ilişkilerinin gelişeceğini düşünüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hulki Cevizoğlu
60 saniyede bugün (18 Ağustos 2020)
Trabzon Sürmene'de şarbon alarmı! Dağıttığı et herkesi hastanelik etti
Uşşaki tarikatı lideri Nurullah müritlerine dedi : Devletin içine yerleşin
Kağıthane'de aracını yol kenarına park edip viyadükten atladı
Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Saati de belli
Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme: Kanuni'de Akdeniz'de!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez