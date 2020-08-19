Mehmet Sevigen'den olay CHP sözleri

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mehmet Sevigen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçildiği kurultaya çok sert sözlerle yüklenen Sevigen, yapılan atamaları eleştirdi.

Mehmet Sevigen, CHP'nin son kurultayını 'çadır kurultayı' olarak niteledi. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekillerinin atamayla göreve getirildiğini, seçim yapılamadığını söyleyen Sevigen, PM'ye giremeyen ancak atamayla genel merkezde görev alan Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'e 'ezikler' diye seslendi.