Koronavirüste sürü bağışıklığı umudu artıyor

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 20 milyonu aşarken; aşı çalışmalarında da son aşamalara geliniyor. ABD'de yapılan bir araştırma ise sürü bağışıklığının güçlendiğini gösterdi. Bilim insanları, bağışıklık sisteminin hafıza hücrelerinin de virüse karşı uzun vadede koruma sağladığını düşünüyor.

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Bağışıklık sistemi yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) unutmuyor, hastalığı atlatan kişilerin vücudunda oluşan antikorlar uzun vadede koruma sağlıyor. Bu açıklama ABD'li araştırmacılara ait.

Bilim insanları, Seattle'dan okyanusa açılan bir balıkçı teknesinde görülen vakaları mercek altına aldı. 122 kişilik mürettebattan 105'inde Kovid-19 tespit edildi. Daha önce Kovid-19'u atlatmış ve kanlarında koronavirüs antikorları bulunan denizcilerin hiçbirinin virüse yakalanmadığı görüldü.

Bilim insanları, yaşananların sürü bağışıklığı konusunda da umut verici olduğu görüşünde.

Birleşik Krallık'ta yapılan bazı deneyler ise bağışıklık sisteminin hafızası görevini gören T ve B hücrelerinin 'uzun vadede koruma' sağladığını ortaya koydu. Araştırmacılar, geliştirilecek aşının uzun vadeli koruma sağlayabilmesi için bu hücreleri aktif hale getirmek zorunda olduğunu söylüyor.

Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Öte yandan; aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Birleşik Krallık aşı görev gücü, tescilli ilk aşının sene sonundan önce üretilebileceği sinyali verdi.

Uzmanlar, İngiltere'nin Oxford ve Almanya'nın Mainz kentlerinde geliştirilen aşıların sonuca çok yaklaştığını söylüyor. Oxford Üniversitesinde geliştirilen aşının 3. aşama testleri İngiltere, ABD, Brezilya ve Güney Afrika'da sürüyor. İki dozdan sonra etki gösteren aşının hastalığı tamamen engellemediği, seyrini hafiflettiği belirtiliyor. Aşı için şimdiden 2 milyar doz sipariş verilmiş durumda.

Alman BionTech firmasının Amerikan Pfizer ile ortak geliştirdiği aşının testleri de 3. aşamada sürüyor. Bu aşı da 2 doza ihtiyaç duyuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden 630 milyon doz sipariş verildi.

Her iki aşının testlerinin ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Ancak uzmanlar aşıların ne kadar etkili olduğu ya da korumanın ne kadar süreceğinin bilinmediğine vurgu yapıyor.