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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dayanışmaya çağırdı: Yenilen virüs olacak

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbir çağrısını yineledi. Salgına karşı dayanışmayı vurgulayan Bakan Koca, 'sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ağır yenilgi alan ülkelerin olduğunu belirtti. Bakan Koca, bizim en iyiler arasında olduğumuzun altını çizerek tedbir ve dayanışma içerisinde hareket edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Bakan Koca, dayanışmanın sonucunda yenilenin virüs olacağını ifade etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak" ifadelerine yer verdi.

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