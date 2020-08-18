İstanbul'da kalfa dehşeti! Arkadaşını acımadan öldürdü

İSTANBUL Bahçelievler'de berberde çalıştığı öğrenilen şahıs, aynı araç içerisindeki arkadaşını vurdu. Şahıslar arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Olay sonrası zanlı, berber dükkanında gözaltına alındı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ortak otomobil alım satımı yapan iki kişi araç içinde borç meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli ateş açtı.

Açılan ateş sonucu tartıştığı kişi ağır yaralandı. Şüpheli, kalfalık yaptığı öğrenilen berber dükkanına girerek beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Yaralı hastanede hayatını kaybederken, ateş açan şüpheli çalıştığı berber dükkanında gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı caddede incelemelerde bulundu. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.