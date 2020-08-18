Çorum'da bankta oturan kızlara cinsel organını gösterdi! 'Öldürün beni' dedi
ÇORUM'da Sinan Ö. (40), bankta oturan genç kızlara cinsel organını gösterdi. Tepki sonrası sapık kovalamacayla yakalandı. Sinan Ö., yakalandığı anlarda 'Benim yuvam yıkıldı, hayatım bitti' derken polislere de 'Öldürün beni daha iyi' dedi...
Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Ö., bankta arkadaşı S.A. (18) ile oturan R.S.'ye (19) yaklaşıp, cinsel organını gösterdi.
Çevredekiler de yardıma koştu, çıkmaz sokakta yakalandı
Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, durum polise bildirildi. İhabar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu, çevredekilerin de yardımıyla şüpheliyi girdiği çıkmaz sokakta yakaladı.
"Öldürün beni daha iyi"
Şüpheli yakalandığı sırada, gazetecilere, "Çekin, bu saatten sonra devamlı çekeceksiniz. Benim yuvam yıkıldı, hayatım bitti" diye bağırırken polislere de "Öldürün beni daha iyi" cümlesini kullandı.
Yaşanan kovalamaca ve sapığın yakalanma anlarından yansıyanlar: