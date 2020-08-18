Çorum'da bankta oturan kızlara cinsel organını gösterdi! 'Öldürün beni' dedi

"Öldürün beni daha iyi"

Şüpheli yakalandığı sırada, gazetecilere, "Çekin, bu saatten sonra devamlı çekeceksiniz. Benim yuvam yıkıldı, hayatım bitti" diye bağırırken polislere de "Öldürün beni daha iyi" cümlesini kullandı.