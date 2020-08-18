Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz' dedi.Abone ol
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;
"Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Bakan Albayrak, paylaşımında ayrıca görüntülü bir grafiğe de yer verdi.
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.#EkonomideMillîBağımsızlık pic.twitter.com/q743RfP3HZ— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 18, 2020
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