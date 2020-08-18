Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz' dedi.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

"Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Albayrak, paylaşımında ayrıca görüntülü bir grafiğe de yer verdi.