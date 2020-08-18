BIST 1.096
DOLAR 7,37
EURO 8,79
ALTIN 472,99
HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İYİ Partili Yalım HDP'li İlçe Başkanı Duman konuşurken maskesini atıp alanı terk etti

İstanbul Avcılar'da düzenlenen 17 Ağustos Marmara depremi anma töreninde Avcılar HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman söz alınca duruma tepki gösteren İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, maskesini çıkararak alanı terk etti.

Abone ol

İstanbul Avcılar'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anma programı düzenledi. Ancak etkinlikte Millet İttifakı içinde HDP krizi yaşandı.

Program Avcılar HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman da söz aldı. Ancak Duman'ın konuşması esnasında, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, tepki gösterdi. 

Yalım, önce sırtını döndü. Ardından CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kulağına bir şeyler söylemesinin ardından maskesini çıkararak alanı terk etti.

HDP'li Duman: "Tepki göstermesi yersiz"

HDP'li Duman ise İYİ Parti'li Yalım'ın arkasından, "Burada bu acıyı bile bizim ortaklaşmamamız gerçekten büyük bir acıdır. Ben uzatmayacağım, arkadaşların böyle tepki göstermesi gerçekten yersizdir. Biz acılarımızda bile bir araya gelemezsek, o zaman nasıl bir olacağız?" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. İtil'den tartışma yaratacak açıklamalar: Hekimlerde korona nedeniyle ‘tükenmişlik’ başladı
Mustafa Cengiz'den olay açıklamalar: Kulağımıza çok büyük dedikodular geliyor
Ankara, Eskişehir ve Erzincan'da 65 yaş üstüne yasak geldi ameliyatlar durdu
Fenerbahçe'den Jose Sosa bombası! 2 yıllık anlaşmaya varıldı
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı kentteki son durumu açıkladı: İkinci piki yaşıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Askeri darbe girişimi başladı! Mali'de muhalif askerler isyan çıkardı
Atiye dizisi nerede çekiliyor hangi kitaptan uyarlama
Aşiretler PKK'ya 1 ay süre tanıdı 1 Kasaba ve 4 köy geri alındı
Üniversite kayıt tarihleri 2020-2021 kayıt tarihleri ne zaman?
Amber Heard'ın cami fotoğrafı olay oldu 'Sutyen takmamış'
Yorumlar 3 yorum