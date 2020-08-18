İYİ Partili Yalım HDP'li İlçe Başkanı Duman konuşurken maskesini atıp alanı terk etti

İstanbul Avcılar'da düzenlenen 17 Ağustos Marmara depremi anma töreninde Avcılar HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman söz alınca duruma tepki gösteren İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, maskesini çıkararak alanı terk etti.

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İstanbul Avcılar'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anma programı düzenledi. Ancak etkinlikte Millet İttifakı içinde HDP krizi yaşandı.

Program Avcılar HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman da söz aldı. Ancak Duman'ın konuşması esnasında, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, tepki gösterdi.

Yalım, önce sırtını döndü. Ardından CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kulağına bir şeyler söylemesinin ardından maskesini çıkararak alanı terk etti.

HDP'li Duman: "Tepki göstermesi yersiz"

HDP'li Duman ise İYİ Parti'li Yalım'ın arkasından, "Burada bu acıyı bile bizim ortaklaşmamamız gerçekten büyük bir acıdır. Ben uzatmayacağım, arkadaşların böyle tepki göstermesi gerçekten yersizdir. Biz acılarımızda bile bir araya gelemezsek, o zaman nasıl bir olacağız?" ifadelerini kullandı.