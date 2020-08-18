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Batman'da mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı

BATMAN'da cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp kendini silahla vuran İ.E. (18) kurtarılamadı. Öte yandan mektupta adı geçen M.O.'nun, ailenin suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alındığı ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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Olay, 16 Temmuz günü, Beşiri ilçesinde meydana geldi. İ.E., ailesiyle yaşadığı evde,  M.O. isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatan mektup bırakarak, kime ait olduğu öğrenilemeyen tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Ailesi tarafından kanlar içinde bulunan İ.E., Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E. tedavi altına alınırken, aile mektupta adı geçen M.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

Yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E., bugün doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

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