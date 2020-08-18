Bağcılar TEM'de feci kaza Yunus polisleri ağır yaralandı
BAĞCILAR TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde yunus polisleri yan yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kazada motosikletin üstündeki 2 polis ağır yaralandı. Polislerin kaza haberini alan ve olay yerine gelen meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.
Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
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Edirne istikametinde giden motosikletli yunus polisi bilinmeyen bir nedenle yan yolu ayıran bariyerlere çarptı.
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Motosiklet çarpmanın şiddetiyle sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada motosikletin üstünde bulunan Ömer F. ve Yusuf Mert D. yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan polislerin kaza haberini alan meslektaşları olay yerine geldi.
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