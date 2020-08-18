Bağcılar TEM'de feci kaza Yunus polisleri ağır yaralandı

Motosiklet çarpmanın şiddetiyle sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada motosikletin üstünde bulunan Ömer F. ve Yusuf Mert D. yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.