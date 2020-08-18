Marks & Spencer 7 bin kişinin işine son verecek! Koronavirüs darbesi

Marks & Spencer (M&S) koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 7 bin kişiyi daha işten çıkaracak.Abone ol
Şirketten yapılan açıklamada “Ticarette önemli değişikliklerin olduğu açıkça görülüyor ve henüz koronavirüsün satışları hangi seviyeye getireceğini bilmek için çok erken olsa da bu değişikliklere uyum sağlamak için adım atmak zorundayız” denildi.
950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti
Şirket geçtiğimiz ay 950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti. 136 yıl önce kurulan M&S’ın İngiltere’de yaklaşık 78,000 çalışanı bulunuyor.
İngiltere’de perakende sektöründeki Boots, John Lewis, Dixons Caprhone DC.L ve WH Smith gibi önemli şirketler koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarının işine son vermek zorunda kalmışlardı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 30 büyükşehirdeki en başarılı belediye başkanları anketi? İlk sırada sürpriz isim