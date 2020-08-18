BIST 1.096
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 473,03
HABER /  EKONOMİ

Marks & Spencer 7 bin kişinin işine son verecek! Koronavirüs darbesi

Marks & Spencer (M&S) koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 7 bin kişiyi daha işten çıkaracak. 

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada “Ticarette önemli değişikliklerin olduğu açıkça görülüyor ve henüz koronavirüsün satışları hangi seviyeye getireceğini bilmek için çok erken olsa da bu değişikliklere uyum sağlamak için adım atmak zorundayız” denildi.

950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti

Şirket geçtiğimiz ay 950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti. 136 yıl önce kurulan M&S’ın İngiltere’de yaklaşık 78,000 çalışanı bulunuyor.

İngiltere’de perakende sektöründeki Boots, John Lewis, Dixons Caprhone DC.L ve WH Smith gibi önemli şirketler koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarının işine son vermek zorunda kalmışlardı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 30 büyükşehirdeki en başarılı belediye başkanları anketi? İlk sırada sürpriz isim Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk zenginlerin yurtdışındaki off-shore hesaplarını soydu! Milyonlarca doyarlık vurgun
Prof. İtil'den tartışma yaratacak açıklamalar: Hekimlerde korona nedeniyle ‘tükenmişlik’ başladı
Mustafa Cengiz'den olay açıklamalar: Kulağımıza çok büyük dedikodular geliyor
Ankara, Eskişehir ve Erzincan'da 65 yaş üstüne yasak geldi ameliyatlar durdu
Fenerbahçe'den Jose Sosa bombası! 2 yıllık anlaşmaya varıldı
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
ÖNCEKİ HABERLER
Başkanında Kovid-19 tespit edilen Alanya Belediyesi'nde "çadırlı hizmet" dönemi
Google'dan uyarı: Kullanıcı verilerini riske atabilir
HDP'nin kayyım raporu kavga çıkaracak! İddialar havada uçuştu
Tekirdağ'da tapu Müdürlüğünde korona çıktı: 13 personel karantinada
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bin 778'e yükseldi
'Aile Danışmanlığı' hizmetine e-devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Yorumlar