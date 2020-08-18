Marks & Spencer 7 bin kişinin işine son verecek! Koronavirüs darbesi

Marks & Spencer (M&S) koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 7 bin kişiyi daha işten çıkaracak.

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Şirketten yapılan açıklamada “Ticarette önemli değişikliklerin olduğu açıkça görülüyor ve henüz koronavirüsün satışları hangi seviyeye getireceğini bilmek için çok erken olsa da bu değişikliklere uyum sağlamak için adım atmak zorundayız” denildi.

950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti

Şirket geçtiğimiz ay 950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti. 136 yıl önce kurulan M&S’ın İngiltere’de yaklaşık 78,000 çalışanı bulunuyor.